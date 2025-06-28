السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالحجارة تسببت فى مقتل مسن بالمرج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالحجارة، بسبب خلاف على مفتاح مدخل عقار، مما أسفر عن مقتل مسن إثر إصابته بحجر فى الرأس بمنطقة المرج.

مشاجرة بين سكان عقار بالمرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالحجارة بين سكان عقار بدائرة القسم مما أسفر عن إصابة مسن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور علي مسن مصاب فى الرأس، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سكان العقار بسبب خلاف على مفتاح مدخل العقار، فتطورت الى مشاجرة باستخدام الحجارة، وأنه أثناء تواجد المجنى عليه فى مكان المشاجرة سقط على رأسه حجر مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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