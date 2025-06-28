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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء على سيدة داخل محلها بالقليوبية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء على سيدة داخل محلها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر سيدة من تعرضها للاعتداء داخل محلها بمحافظة القليوبية باستخدام أسلحة بيضاء.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 يونيو الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول (سيدتين إحداهما مالكة المحل المشار إليه) وطرف ثانٍ (5 أشخاص)، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الجيران.

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أسفرت المشاجرة عن تبادل الاعتداءات دون وقوع إصابات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاح أبيض وعصا خشبية.

وبمواجهة الطرفين، تبادلوا الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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