في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات..الداخلية تستعرض جهودها في التصدي للإدمان وتهريب السموم

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، استعرضت وزارة الداخلية الجهود المتواصلة التي تبذلها قطاعاتها المختلفة لحماية المجتمع المصري والدول المجاورة من مخاطر المخدرات، سواء من خلال التصدي لعمليات الجلب والتهريب، أو عبر حملات التوعية المستمرة لوقاية الشباب من الوقوع في فخ الإدمان.

وأوضحت الوزارة أن أجهزة مكافحة المخدرات تمكنت خلال الفترات الماضية من توجيه ضربات أمنية حاسمة لتجار السموم، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة قبل ترويجها داخل البلاد أو تهريبها عبر الحدود، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تعتمد على المتابعة الدقيقة والتحرك السريع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية داخل الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف رفع الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، وترسيخ ثقافة الرفض المجتمعي لها.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية، بل تمتد لتشمل الجانب الإنساني من خلال الدعم النفسي والتأهيلي للمتعافين، في إطار رؤية شاملة لحماية الوطن وبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات.

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