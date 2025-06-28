بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

حصلت فيتو على الصور الأولي لـ حادث غرق 3 فتيات وشاب خلال استقلالهم مركبا في نهر النيل بقرية بني عزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها من أجل انتشال جثث الضحايا الـ 4.

الصور الأولي من غرق 3 فتيات وشاب خلال استقلالهم مركب في نهر النيل بالمنيا

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على صاحب المركب، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها من أجل الوصول إلى جثامين الضحايا.

غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركبا في المنيا

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بغرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركب في قرية بني عزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

مركب في قرية بني عزيز

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ وتبين وفاة كل من فارس محمد علي عبد العال 22 سنة ومقيم بقرية ابو عزيز مركز مطاى، شهد رضا احمد عمران 18 سنة داليا رضا أحمد عمران 20 سنة ميادة سيد محمد 13 سنة وجميعهم مقيمين بعزبة السلام بمركز بني مزار شمال المحافظة.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو

وتكثف قوات الإنقاذ النهري في الوقت الحالي من جهودها من أجل انتشال جثث الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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