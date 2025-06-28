السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

حادث غرق 3 فتيات
حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا

حصلت فيتو على الصور الأولي  لـ حادث غرق 3 فتيات وشاب خلال استقلالهم مركبا في نهر النيل  بقرية بني عزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

txt

من المنيا إلى المنوفية مصر بتحزن، 27 شهيد لقمة عيش ضحايا حوادث عمالة الأطفال خلال أيام

 

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها من أجل انتشال جثث  الضحايا الـ 4.

الصور الأولي من غرق 3 فتيات وشاب خلال استقلالهم مركب في نهر النيل بالمنيا

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو 
حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو 

 

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على صاحب المركب، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها من أجل الوصول إلى جثامين الضحايا.

غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركبا في المنيا

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو
حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بغرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركب في قرية بني عزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

مركب في قرية بني عزيز

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو 
حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو 

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ وتبين وفاة كل من  فارس محمد علي عبد العال 22 سنة ومقيم بقرية ابو عزيز مركز مطاى، شهد رضا احمد عمران 18 سنة داليا رضا أحمد عمران 20 سنة ميادة سيد محمد 13 سنة وجميعهم مقيمين بعزبة السلام بمركز بني مزار شمال المحافظة.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا 

حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو 
حادث غرق 3 فتيات وشاب في المنيا، فيتو 

وتكثف قوات الإنقاذ النهري في الوقت الحالي من جهودها من أجل انتشال جثث الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث غرق 3 فتيات وشاب غرق 3 فتيات وشاب قرية بني عزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا مطاي شمال محافظة المنيا قرية بني عزيز غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركب في المنيا مركب في المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

بينهم شقيقتان، تفاصيل وفاة 4 أشخاص غرقا في نهر النيل بالمنيا

ضبط صاحب المركب المتسبب في مصرع 4 أشخاص غرقا بالمنيا

بمجموع 223 درجة للعام، محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

مصرع 4 أشخاص غرقًا في نهر النيل بالمنيا

من المنيا إلى المنوفية مصر بتحزن، 27 شهيد لقمة عيش ضحايا حوادث عمالة الأطفال خلال أيام

إصابة 4 طلاب ومراقب بحالات مرضية خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا

جميعهم من أسرة واحدة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 وفيات ومصاب

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين من أسرة واحدة في تصادم سيارة نقل بملاكي بالمنيا

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

مصرع سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل بالأقصر

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

لو نفسك تعمل عمرة ومش قادر، أعمال بسيطة تعطيك نفس الثواب

تفسير حلم شجرة الجوافة في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية