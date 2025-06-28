أخبار مصر: مشهد وقصتان تهز مصر بحادث المنوفية، ترامب يحدد نهاية حرب غزة، الثانوية العامة تنهي حياة طالبين بالدقهلية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مشروع مهندسة قطفها "جني العنب"، قصة "شيماء" طالبة الهندسة التي هزت مصر بعد الحادث الإقليمي

حالة من الحزن الشديد ما زالت تسيطر على أبناء محافظة المنوفية، بعد حادث الطريق الإقليمي الذي وقع صباح أمس الجمعة وراح ضحيته 19 فتاة بينهنَّ شيماء عبد الحميد طالبة كلية الهندسة.

وجع ما بعده وجع، لحظة دخول سيارات الإسعاف بجثامين 19 فتاة بالمنوفية إلى مسقط رأسهن يبكي المصريين (فيديو)

لم تنتهِ مأساة المنوفية والتي راح ضحيتها 19 فتاة باحثات عن لقمة العيش، أمس الجمعة، بدفن الجثامين، لكن صور الضحيات ودخول الإسعاف حاملة جثامينهنَّ ستظل عالقة بالأذهان لفترة طويلة.

هزة للبنتاجون، ‏صور أقمار صناعية تظهر عودة النشاط إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية

وثقت صور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار ”Maxar" الأمريكية يوم الجمعة، عودة نشاط محدود إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية.

نعي مؤثر ودعوة إلى الوعي، كيف تفاعلت المؤسسات الدينية مع ضحايا حادث الطريق الإقليمي

حرصت المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف على نعي فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع أمس الجمعة.

بتجهز لفرحها، رحلة شقاء "آية" ضحية حادث المنوفية من الإعدادية إلى الكلية

لم تسترح يومًا منذ أن أنهت دراستها بالصف الثالث الإعدادي لتقرر الخروج للعمل في مزارع مدينة السادات لمساعدة أسرتها وتتمكن من توفير احتياجاتها، قبل أن تلقى مصرعها و18 فتاة أخرى منهن اثنان بنتا عمها وشقيقتها آيات ما زالت تتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة وشيك واحتمال التوصل إليه الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة حماس اعتبارًا من "الأسبوع المقبل".

ثمن نهائي كأس العالم، مواعيد مباريات اليوم السبت 28 يونيو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تُفتتح اليوم السبت 28 يونيو 2025، منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للأندية بأول مباراتين يتصدرها لقاء تشيلسي وبنفيكا.

رفض محاولة الديمقراطيين، الشيوخ الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لـ ترامب لضرب إيران مجددا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران.

بداية ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية قد تكون كثيفة من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

الامتحانات صعبة وما حلش في العربي، تفاصيل تخلص طالب ثانوية عامة من حياته في الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص في العقد الثاني من عمره في ترعة بنطاق قسم ثان المنصورة، وتبين أنها لطالب بالثانوية العامة مبلغ بغيابه منذ 3 أيام.

الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل

أعلن الجيش الإيراني الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بإعلان إيران يوم حداد وطني اليوم السبت.

انخفاض لا يقل عن 35 %، بشرى سارة من الغرفة التجارية بشأن أسعار الخضار والفاكهة

سجلت أسعار الخضار والفاكهة لبعض الأصناف، انخفاضات ملحوظة في سوق العبور للجملة، وذلك بعد فترة ارتفاعات كبيرة في بعض الأصناف خلال الشهور الماضية، فما أسباب انخفاض سعر الخضار والفاكهة، وأبرز الأصناف التي شهدت تراجعات ملحوظة؟

أول صورة رسمية واسم جديد، لورين سانشيز تحتفل بزواجها بجيف بيزوس (صور)

شاركت الصحفية الأمريكية لورين سانشيز متابعيها أول صورة رسمية من حفل زفافها إلى الملياردير جيف بيزوس، مثلما قامت بتغيير اسمها على منصة "إنستجرام" إلى لورين سانشيز بيزوس.

3 من الأهلي، التشكيل المثالي للعرب في كأس العالم للأندية 2025 (صور)

كشفت منصة البث الرياضي "DAZN"، الناقل العالمي الحصري لكأس العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها 32 فريقًا، عن التشكيل المثالي لأفضل لاعبي الفرق العربية في البطولة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

تاني حالة في ساعات، طالب بالثانوية العامة بالدقهلية ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" لصعوبة الامتحانات

لفظ طالب بالثانوية العامة أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته جراء تناوله قرص الغلة السام، وذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لصعوبة الامتحانات، بقرية مستعمرة الجزاير التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تفكيك وتهميش جابارد، ترامب يعلن الحرب على الاستخبارات الأمريكية بعد "تسريبات إيران"

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خطط التقليص التي تستهدف عددًا من موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

اليوم، الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة عمرو عبد السلام وعلي أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

رسالة مؤثرة من زيزو إلى عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله

وجه أحمد السيد زيزو لاعب فريق النادي الأهلي، رسالة مؤثرة لمحمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك، بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم.



رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي يكشف سبب عدم قصف موقع إيراني نووي بقنابل خارقة

كشف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، أن الولايات المتحدة، لم تستخدم قنابل خارقة للتحصينات، أثناء قصف أحد المواقع النووية الإيرانية.

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