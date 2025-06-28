السبت 28 يونيو 2025
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أخبار مصر

بداية ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 28-6-2025


طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  25  ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  23 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة  40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة  39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 38  , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43
 

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