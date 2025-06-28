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رياضة

ثمن نهائي كأس العالم، مواعيد مباريات اليوم السبت 28 يونيو 2025 والقنوات الناقلة

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تُفتتح اليوم السبت 28 يونيو 2025، منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للأندية بأول مباراتين يتصدرها لقاء تشيلسي وبنفيكا.

وقبل ذلك، سيكون الموعد برازيليًّا خالصًا بين بوتافوجو وصيف المجموعة الثانية وبالميراس متصدر المجموعة الأولى.

بالميراس ـ بوتافوجو ـ الساعة 07.00 مساءً ـ منصة DAZN

بنفيكا ـ تشيلسي ـ الساعة 11.00 مساءً ـ منصة DAZN وقناة MBC MASR.

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