ثمن نهائي كأس العالم، مواعيد مباريات اليوم السبت 28 يونيو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تُفتتح اليوم السبت 28 يونيو 2025، منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للأندية بأول مباراتين يتصدرها لقاء تشيلسي وبنفيكا.

وقبل ذلك، سيكون الموعد برازيليًّا خالصًا بين بوتافوجو وصيف المجموعة الثانية وبالميراس متصدر المجموعة الأولى.

بالميراس ـ بوتافوجو ـ الساعة 07.00 مساءً ـ منصة DAZN

بنفيكا ـ تشيلسي ـ الساعة 11.00 مساءً ـ منصة DAZN وقناة MBC MASR.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.