وجع ما بعده وجع، لحظة دخول سيارات الإسعاف بجثامين 19 فتاة بالمنوفية إلى مسقط رأسهن يبكي المصريين (فيديو)

لم تنتهِ مأساة المنوفية والتي راح ضحيتها 19 فتاة باحثات عن لقمة العيش، أمس الجمعة، بدفن الجثامين، لكن صور الضحيات ودخول الإسعاف حاملة جثامينهنَّ ستظل عالقة بالأذهان لفترة طويلة.

وفي مشهد أبكى المصريين استقبل الآلاف من أهالي قرية كفر السنابسة بالمنوفية سيارة الإسعاف التي تنقل جثامين 19 فتاة ضحايا الطريق الإقليمي بالمنوفية.

واستقبل الأهالي سيارات الإسعاف التي دخل القرية في مشهد جنائزي بوجوه شاحبة وحزن عارم، وألم يعتصر القلوب دموع وأعين شاردة من هول الصدمة قبل تشييع جثامين الفتيات إلى مثواهن الأخير.

ومساء أمس الجمعة شيع الآلاف من أبناء قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، في مشهد مهيب جثامين الفتيات اللاتي لقيْن مصرعهنَّ في حادث الطريق الإقليمي المروع صباح اليوم الجمعة.

مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وحصل موقع فيتو علي أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محيي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي



ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته

بداية القصة

وبداية القصة المأساوية بدأت الرابعة فجرًا بقرية كفر السنابسة بالمنوفية، حيث استيقظت “شروق وجنا وتقى”، و16 أخريات تتراوح أعمارهن بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة للذهاب للعمل بالمزرعة التي يعملن بها في مركز السادات بيومية 130 جنيهًا، كما هي العادة منذ حصولهن على إجازة نهاية العام الدراسي، لكن هذا اليوم لم يكن قط كسابقيه من الأيام.

صعدت الفتيات للميكروباص منهن من قررت اختلاس بعض الدقائق من النوم قبل بداية يوم شاق من العمل تحت لهيب الشمس الحارقة، بينما فضل بعضهن تبادل أطراف الحديث ريثما تصل السيارة التي تقلهن إلى حيث يعملن كل يوم.

سيارة نقل تتسبب في وفاة 19 فتاة بالمنوفية

على الجانب الآخر سيارة نقل ثقيل يبدو أن سائقها غلبه النوم أثناء القيادة قبل أن توقظه صرخات الفتيات وأرواحهن تصعد إلى السماء، إذ صعدت السيارة النقل أعلى الميكروباص ودهست الفتيات وسائق السيارة التي كانت تقلهن في لحظة واحدة.

هرعت سيارات الإسعاف من جميع أنحاء محافظة المنوفية للمساعدة في نقل الفتيات للمستشفيات المجاورة للطريق الإقليمي ربما ينجح الأطباء في إبقاء بعض الفتيات على قيد الحياة، بعد أن تغلب المسعفون على دموعهم ليتمكنوا من نقل الفتيات.

كان الأمر يبدو صعبًا لا نبض يعمل أو أي علامات حيوية تبعث ولو قليلًا من الأمل في إنقاذ الفتيات لكن بعد نقلهن إلى المستشفيات بذل الأطباء جهودًا مضنية لكنها كانت جميعها دون جدوى فأرواح الفتيات غادرت أجسادهنَّ في موقع الحادث.

جثث مجهولة تنقل إلى المستشفيات

لم يكن أحد يعلم في البداية أسماء الفتيات حيث كانت أعمارهن صغيرة ولم يستخرجوا بطاقات تحقيق الشخصية بعد، وقُيدن كجثث مجهولة قبل أن ينتشر الخبر كالنار في الهشيم وينتقل أهالي كفر السنابسة للمستشفيات في مشهد مؤلم للتعرف على أطفالهم داخل ثلاجات حفظ الموتى.

وتفرق شهيدات لقمة العيش بضع ساعات حيث وزعتْ الجثامين على العديد من المستشفيات، لكنهنَّ حتمًا يجتمعن الليلة مرة أخرى بعدما انتقل هذا التجمع إلى مكان آخر لن يتعرضن فيه للشقاء مرة أخرى.

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