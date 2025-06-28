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حوادث

اليوم، الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة عمرو عبد السلام وعلي أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

وقال مقدمو الدعوى إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.

 

الدعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم 

وكان المحامين أقاموا الدعوى 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

 

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي حصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به التي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى احكام القضاء الإداري التربية والتعليم

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