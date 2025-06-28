الامتحانات صعبة وما حلش في العربي، تفاصيل تخلص طالب ثانوية عامة من حياته في الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص في العقد الثاني من عمره في ترعة بنطاق قسم ثان المنصورة، وتبين أنها لطالب بالثانوية العامة مبلغ بغيابه منذ 3 أيام.

العثور على جثمان طالب ثانوية بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بتغيب شخص يدعى عبد الرحمن خالد السادات، طالب بالصف الثالث الثانوي، عن منزله بقرية ديسط دائرة المركز، وذلك عقب خروجه لحضور درس فيزياء.

أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة العربية

وبالفحص والتحريات وسؤال أسرة الطالب، أفادوا بأن نجلهم أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة العربية، وفشله في الإجابة، ويوم الأربعاء الماضي ذهب لدرس الفيزياء ولم يعد للمنزل واختفى عن الظهور.

فريق بحثي لكشف لغز اختفاء الطالب، حتى تم العثور على جثمان

تم تشكيل فريق بحثي لكشف لغز اختفاء الطالب، حتى تم العثور على جثمان لشاب مجهول الهوية غارقًا في ترعة بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة، وجرى انتشاله، ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

العثور على الجثمان بعد تغيبه منذ أمس

وباستدعاء أهلية الطالب تعرفوا على الجثمان، وتبين أنه نجلهم المُبلغ بغيابه، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف تفاصيل وملابسات وفاة الطالب.

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