رفض محاولة الديمقراطيين، الشيوخ الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لـ ترامب لضرب إيران مجددا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران.

وجاء الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ الأمريكي لـ ترامب بعد ساعات من إعلانه أنه سيدرس قصف إيران مجددًا.

جاء التصويت بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونجرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.

وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمرًّا.

ترامب يهدد

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفكر في قصف إيران مجددًا إذا كانت طهران تخصب اليورانيوم إلى مستوى يُقلق الولايات المتحدة.

وانتقد المرشد الإيراني علي خامنئي بشدة، وتخلى عن خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، قائلا إنه سيفكر في قصفها مجددًا إذا واصلت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مثيرة للقلق.

ورد ترامب بقوة على تصريحات خامنئي الأولى بعد صراع استمر 12 يومًا مع إسرائيل وانتهى بشن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

وقال خامنئي إن إيران "صفعت أمريكا على وجهها" بشن هجوم على قاعدة أمريكية رئيسية في قطر عقب الغارة الأمريكية. وأكد أن إيران لن تستسلم أبدا.

وقال ترامب إنه أنقذ خامنئي من الموت. وذكر مسؤولون أمريكيون لرويترز في 15 يونيو أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي.

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "دُمرت بلاده، ودُمرت مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، وكنت أعرف تمامًا مكان وجوده، ولم أسمح لإسرائيل، أو للقوات المسلحة الأمريكية الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته".

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