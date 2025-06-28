السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل

آثار القصف الإسرائيلي
آثار القصف الإسرائيلي على إيران، فيتو

أعلن الجيش الإيراني الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بإعلان إيران يوم حداد وطني اليوم السبت.

وكانت إسرائيل قد شنت صباح يوم الجمعة 13 يونيو الجاري هجومًا على إيران، أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.

وفي صباح يوم الأحد الموافق 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة أيضا ضربات على المنشآت النووية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل وقتلت أكثر من 20 مسؤولًا عسكريًّا رفيع المستوى، بعضهم قُتلوا داخل منازلهم.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، الجمعة، إن إسرائيل قتلت أكثر من 30 مسؤولا أمنيا إيرانيا و11 خبيرا نوويا خلال الحرب التي شنتها على إيران واستمرت 12 يومًا.

وفي الولايات المتحدة، قال خبير مستقل إن مراجعة صور الأقمار الاصطناعية التجارية أظهرت أن عددا قليلا فقط من الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، والبالغ عددها حوالي 30 صاروخا، نجح في إصابة أهداف عسكرية مهمة.

ووفق المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "رويترز" فإن الضربة الافتتاحية التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو على إيران ألحقت أضرارا بالغة بدفاعاتها الجوية وزعزعت قدرتها على الرد في الساعات الأولى الحاسمة من الصراع.

وأضاف المسؤول أن القوات الجوية الإسرائيلية ضربت أكثر من 900 هدف وألحقت أضرارًا بالغة بقدرة إيران على إنتاج الصواريخ خلال الحرب.

وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلًا: "تعرض المشروع النووي الإيراني لضربة كبيرة. فقد تم تحييد قدرة النظام على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة لفترة طويلة. وتم تحييد قدرته الحالية على إنتاج نواة سلاح نووي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الإيرانى إسرائيل هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية المنشآت النووية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان صور الأقمار الاصطناعية الصواريخ الإيرانية الدفاعات الجوية الاسرائيلية المشروع النووي الايراني تخصيب اليورانيوم
ads

الأكثر قراءة

نعي مؤثر ودعوة إلى الوعي، كيف تفاعلت المؤسسات الدينية مع ضحايا حادث الطريق الإقليمي

فتحت وشه بـ 10غرز، زوجة تعتدي علي زوجها بـ "الكاتيل" في بدر

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة وشيك واحتمال التوصل إليه الأسبوع المقبل

بعد إطلاق الموسم الثالث رسميا، حقيقة إعادة إنتاج نسخة أمريكية من مسلسل “Squid game”

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

الامتحانات صعبة وما حلش في العربي، تفاصيل تخلص طالب ثانوية عامة من حياته في الدقهلية

الكشف عن سقوط صاروخ إسرائيلي على دولة عربية خلال أيام الحرب مع إيران

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأسير في المنام وعلاقتها بتجاوز الصعوبات

هل تتسع الجنة والنار لجميع خلق الله؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية