المصرية للاتصالات يواصل مفاجآته ويتقدم على فاركو بهدف بالشوط الأول بكأس مصر

18 حجم الخط

تقدم فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد أمام فاركو بالشوط الأول في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاء هدف المصرية للاتصالات من خطأ دفاعي لفريق فاركو لعدم تغطية العرضية من لاعبي المصرية لتصل لأحمد عيد يضعها في المرمى مع الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وصعد المصرية للاتصالات لدور الـ16 بكأس مصر على حساب النادى الأهلى، بعدما تغلب عليه فى دور الـ32 بنتيجة 2-1.

بينما فاز فاركو على تليفونات بنى سويف بنتيجة 2-0 فى نفس الدور.

ويسعى فريق فاركو إلى استثمار خبراته السابقة في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي.

طاقم حكام فاركو والإتصالات

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة المصرية للاتصالات أمام فاركو في ثمن نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر.

ويتكون الطاقم من: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، وعماد العقاد وعماد فرج (مساعدين)، ومحمد ممدوح (حكمًا رابعًا)، والدولي وائل فرحان وعماد الشامي (تقنية الفيديو).

المصرية للاتصالات الفريق الوحيد بدوري المحترفين المتعاقد مع مدير فني محترف، وهو النيجيري أليو زوبيرو، المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا للشباب.

وتولى جمعة مشهور القيادة الفنية لنادي «وي»، بداية الموسم، ثم رحل عن تدريب الفريق، بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري، ليتولى أحمد نبيل مانجا المهمة الفنية بصفة مؤقتة، قبل أن يتم التعاقد مع مدرب منتخب نيجيريا للشباب.

ونجح زوبيرو في قيادة منتخب نيجيريا للتأهل لكأس العالم للشباب 2025، بعد احتلال المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر، قبل أن يقود «النسور الخضر» للوصول إلى دور الـ 16 في المونديال والخروج أمام الأرجنتين.

وسبق للمدرب النيجيري قيادة أندية ويكي توريستس، جومبي يونايتد وكانيمي واريورز، ويطمح لتكرار نجاحاته في تجربته الجديدة مع نادي المصرية للاتصالات الذي ينافس بقوة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.