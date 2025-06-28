انخفاض لا يقل عن 35 %، بشرى سارة من الغرفة التجارية بشأن أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار والفاكهة لبعض الأصناف، انخفاضات ملحوظة في سوق العبور للجملة، وذلك بعد فترة ارتفاعات كبيرة في بعض الأصناف خلال الشهور الماضية، فما هي أسباب انخفاض سعر الخضار والفاكهة، وأبرز الأصناف التي شهدت تراجعات ملحوظة؟

أسعار الخضار والفاكهة

انخفاض أسعار الفاكهة والخضار في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسعار الخضار والفاكهة شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الفترة الحالية، وأن سعر الفاكهة والخضار في متناول جميع المواطنين.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

انخفاض يصل لـ 35% في سعر الفاكهة والخضار

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن سعر الخضار والفاكهة لبعض الأصناف انخفضت انخفاضات تراوح بين 30 و35%، وهي انخفاضات كبيرة ليس فقط في أسواق الجملة بل والتجزئة أيضًا.

سعر الخضار والفاكهة

أسباب تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة

وأرجع «النجيب» أسباب الانخفاضات الملحوظة في أسعار الخضروات والفاكهة إلى زيادة المعروض منها؛ بالتزامن مع وفرة الإنتاج، مضيفًا أن هذا ما توقعته الشعبة إذ قامت بدراسة السوق، وعليه توقعت بان يحدث هذا التراجع خلال الفترة الحالية.

أسعار التفاح

أبرز أصناف الفاكهة التي شهدت انخفاضًا

وعن أبرز أصناف الفاكهة التي شهدت انخفاضًا؛ أشار إلى أن من أبرز الفواكه التي شهدت انخفاضات؛ المانجو والتفاح والعنب، موضحًا أن سعر التفاح في أسواق التجزئة 30 جنيهًا، بعد أن كانت أسعاره تتخطى الـ 50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

انخفاض أسعار العنب في الأسواق

وتابع: أن أسعار العنب شهدت تراجعًا ملحوظًا ليتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا في أسواق التجزئة بعد أن كانت أسعاره تصل لـ 140 جنيهًا.

أسعار الخضار

أصناف الخضروات التي انخفضت أسعارها في السوق

أما أبرز أصناف الخضروات التي انخفضت أسعارها في السوق، أوضح أن على رأسها الخضروات الرئيسية مثل الطماطم والبصل والبطاطس والباذنجان وحتى الليمون وورق العنب والبامية.

أسعار الطماطم

أسعار الخضار اليوم في أسواق التجزئة

وأشار «النجيب» إلى أن أسعار الطماطم بعد الانخفاض تتراوح من 5 إلى 6 جنيهات في سوق التجزئة، والبصل من 10 إلى 15 جنيهًا، والبطاطس من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان بسعر 5 جنيهات.

أسعار الليمون

انخفاض ملحوظ في أسعار الليمون بلدي

وتابع: وانخفضت أسعار الليمون انخفاضات ملحوظة؛ إذ يتراوح سعر الليمون اليوم في أسواق التجزئة من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البامية

انخفاض أسعار البامية وورق العنب

وأضاف: كما تراجع سعر البامية لتتراوح من 30 إلى 35 جنيهًا في التجزئة بعد أن كانت تصل لـ 130 جنيهًا، وأيضًا تراجع سعر ورق العنب ليتراوح من 25 إلى 35 جنيهًا وذلك بعد أن كان يصل سعره لـ 70 و100 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.