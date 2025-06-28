رسالة مؤثرة من زيزو إلى عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله

وجه أحمد السيد زيزو لاعب فريق النادي الأهلي، رسالة مؤثرة لمحمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك، بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم.



وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: كابتن محمد عبد الشافي هو مثال لكل إنسان سواء خارج أو داخل الملعب، مش هتلاقي حد في أدبه وشخصيته، شكرًا يا شيفو على سنين كتير من المتعة والاحترام".



وفي وقت سابق، عبر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن حبه لـ زميله السابق في الزمالك، محمد عبد الشافي، لاعب القلعة البيضاء، بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم.

وقال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: شكرًا كابتن محمد عبد الشافي على كل لحظة قدمتها في الملعب وعلى أخلاقك العالية اللي سبقت موهبتك، أنا من المحظوظين اللي لعبوا معاك، وربنا يوفقك في الخطوة الجاية.

وأعلن عبد الشافي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025، وذلك عقب تحقيق لقب كأس مصر.

ونشرت الصفحة صورة لعبد الشافي وعلقت: “الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا”.

وواصلت: “شكرًا يا شيفو على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك”.

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