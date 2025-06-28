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محافظات

تاني حالة في ساعات، طالب بالثانوية العامة بالدقهلية ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" لصعوبة الامتحانات

مصرع طالب بحبة الغلة،
مصرع طالب بحبة الغلة، فيتو

لفظ طالب بالثانوية العامة أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته جراء تناوله قرص الغلة السام، وذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لصعوبة الامتحانات، بقرية مستعمرة الجزاير التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

 

لمرور بأزمة نفسية طالب يتناول قرص سام ينهي حياته بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز الستاموني من المستشفى، بوصول شخص يدعى أ.ش.م.ال.، 18 سنة، طالب، بالصف الثالث الثانوي العام، مقيم بقرية الجزائر دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء شديدة وانخفاض في ضغط الدم واضطراب بدرجة الوعي، وتوفي بعد تدهور حالته.

طالب ثانوية عامة يتخلص من حياته

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أهليته، تبين أن الطالب أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب ضغوط وصعوبة الامتحانات، وتناول حبة الغلة السامة وتخلص من حياته.

 

نقل الجثمان إلى المشرحة 

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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