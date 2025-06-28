مشروع مهندسة قطفها "جني العنب"، قصة "شيماء" طالبة الهندسة التي هزت مصر بعد الحادث الإقليمي

حالة من الحزن الشديد ما زالت تسيطر على أبناء محافظة المنوفية، بعد حادث الطريق الإقليمي الذي وقع صباح أمس الجمعة وراح ضحيته 19 فتاة بينهنَّ شيماء عبد الحميد طالبة كلية الهندسة.

شيماء عبد الحميد، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ابنة قرية كفر السنابسة، التي كانت تستيقظ فجرًا كل يوم من أجل الذهاب للعمل بمزرعة عنب بمدينة السادات لتتحصل على أجرها في جني العنب مقابل 130 جنيهًا من أجل مصاريف الجامعة ومساعدة أسرتها.

ونعى طلاب المنوفية زميلتهم عبر صفحة الكلية وجاء في النعي: “ننعى ببالغ الحزن والأسى الطالبة شيماء عبد الحميد القيدة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة التي وافتها المنية إثر حادث الطريق الإقليمي، سائلين المولى (عز وجل) أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 قتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته.

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