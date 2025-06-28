بتجهز لفرحها، رحلة شقاء "آية" ضحية حادث المنوفية من الإعدادية إلى الكلية

لم تسترح يومًا منذ أن أنهت دراستها بالصف الثالث الإعدادي لتقرر الخروج للعمل في مزارع مدينة السادات لمساعدة أسرتها وتتمكن من توفير احتياجاتها، قبل أن تلقى مصرعها و18 فتاة أخرى منهن اثنان بنتا عمها وشقيقتها آيات ما زالت تتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

آية زغلول ابنة الـ 21 ربيعًا كان من المقرر أن تلتحق بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة السادات العام المقبل، بعد أن أتمت دراستها بالفرقة الثالثة هذ العام، لكنها ذهبت ضحية لحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية صباح أمس الجمعة.

6 سنوات كاملة وآيه تعمل بالمزارع في مدينة السادات لتتحصل على 130 جنيهًا يوميًّا بالكاد تتمكن بهم من مساعدة أسرتها وتوفير احتياجتها إلى أن تمت خطبتها في عيد الفطر الماضي لتقرر استكمال العمل من أجل توفير ما يلزمها من تجهيز نفسها.

مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو علي أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.