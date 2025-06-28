السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 من الأهلي، التشكيل المثالي للعرب في كأس العالم للأندية 2025 (صور)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كشفت منصة البث الرياضي "DAZN"، الناقل العالمي الحصري لكأس العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها 32 فريقًا، عن التشكيل المثالي لأفضل لاعبي الفرق العربية في البطولة، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وتشارك في البطولة خمسة أندية عربية، هي: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

وأُسدل الستار فجر أمس الجمعة على منافسات الدور الأول من المونديال بتأهل الهلال السعودي وريال مدريد عن المجموعة الثامنة، فيما سيبدأ اليوم السبت الدور ثمن النهائي أول الأدوار الإقصائية بمواجهة برازيلية خالصة بين بوتافوجو وبالميراس.

وسيطر لاعبو فريق الهلال السعودي، المتأهل الوحيد من الأندية العربية الخمسة المشاركة في البطولة إلى دور ثمن النهائي، على التشكيل المثالي للفرق العربية في دور المجموعات.

واستحوذ لاعبو الهلال على حصة الأسد من التشكيلة المثالية التي اختارتها منصة البث الرياضي "دازون"، بتواجد سبعة لاعبين من أصل 11 لاعبًا.

واختارت منصة "دازن عربية" (DAZN ARABIA) الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية التشكيلة المثالية العربية في الدور الأول والتي ضمت 3 لاعبين من الهلال السعودي ومثلهم من الأهلي المصري ونجمين من الترجي التونسي.

كما ضمت التشكيلة المثالية لاعبًا من كل من بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وجاءت التشكيلة التي اختارها الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025 على النحو التالي:
حراسة المرمى:

ياسين بونو (الهلال)
الدفاع:

حسان تمبكتي (الهلال)، ياسر إبراهيم (الأهلي المصري)، خوليبالي (الهلال)
الوسط:

روبن نيفيز (الهلال)، سافيتش (الهلال)، أحمد السيد زيزو (الأهلي المصري)، وسام أبو علي (الأهلي المصري)، ناصر الدوسري (الهلال)
الهجوم:

سالم الدوسري (الهلال)، يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منصة البث الرياضي DAZN كأس العالم للأندية 2025 لأفضل لاعبي الفرق العربية

الأكثر قراءة

مشروع مهندسة قطفها "جني العنب"، قصة "شيماء" طالبة الهندسة التي هزت مصر بعد الحادث الإقليمي

سعر السمك اليوم، قفزة في 5 أصناف منها البلطي والمكرونة وانخفاض الجمبري

بتجهز لفرحها، رحلة شقاء "آية" ضحية حادث المنوفية من الإعدادية إلى الكلية

ارتفاع يصل إلى 63 جنيها، أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق

وجع ما بعده وجع، لحظة دخول سيارات الإسعاف بجثامين 19 فتاة بالمنوفية إلى مسقط رأسهن يبكي المصريين (فيديو)

أسعار المانجو اليوم السبت 28 يونيو 2025، انخفاض 3 أصناف منها الزبدية وجولك تسجل 38 جنيها

3 من الأهلي، التشكيل المثالي للعرب في كأس العالم للأندية 2025 (صور)

أول رد كندي رسمي عقب إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية