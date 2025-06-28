هزة للبنتاجون، ‏صور أقمار صناعية تظهر عودة النشاط إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية

وثقت صور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار ”Maxar" الأمريكية يوم الجمعة، عودة نشاط محدود إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية.



وذكر مراسل "بيزنس إنسايدر" جايك إيبشتاين في تدوينة على منصة "X" الجمعة، أن صورًا جديدةً التقطتها الأقمار الصناعية اليوم أظهرت نشاطًا في منشأة فوردو النووية في إيران.

وأفاد بأنه يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الغارات الجوية الأمريكية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.

كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية جيفري لويس، بأن صور الأقمار الصناعية التجارية أظهر أن إيران تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان.

وقال لويس: "كان هناك عدد معتدل من المركبات الموجودة في أصفهان يوم 26 يونيو".

وأضاف: "تمت إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول منتصف صباح يوم 27 يونيو".

ووفق خبير الأسلحة، أظهرت صور إضافية التقطتها الأقمار الصناعية في 27 يونيو بواسطة شركة "Planet Labs" أن مدخل الأنفاق كان مفتوحًا في ذلك الوقت.

وأفاد التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) بأن هياكل المواقع النووية فوق الأرض تضررت بشكل متوسط ​​إلى شديد.

وذكرت مصادر أن هذه الأضرار قد تصعِّب على إيران الوصول إلى أي يورانيوم مخصب متبق تحت الأرض وهو أمر ألمح إليه جراهام يوم الخميس.

وفي الـ22 من يونيو قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إن المداخل المؤدية إلى أنفاق تستخدم لتخزين جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني في مجمع أصفهان النووي مترامي الأطراف تضررت في غارات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة يوم السبت 21 يونيو.

وأضافت الوكالة في بيانها: "تأكدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع".

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