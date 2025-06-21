أخبار الحوادث اليوم: المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا. والتحقيق مع زوجة حسام حسن

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعبد السلام.م قائد قطار سندنهور، والمعروفة إعلاميا بـ"حادث قطار طوخ"، والذى راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولى والثانية والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألفا و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج جثمان طفلة من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، بعد مرور 32 ساعة بحث تحت الركام، وسط استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد والد الطفلة حور -التي توفيت عقب استخراجها بساعات من تحت الأنقاض- يصور نفسه من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة طالبا الإغاثة من المواطنين والحماية المدنية بسرعة إخراجه من تحت الركام.

تحقق نيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، في البلاغ المقدم من حسام حسن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد زوجته “د. آ”، وذلك عقب خلاف علي إيجار فيلا بمنطقة الكنج مريوط عقودها مكتوبة باسم الزوجين والأولاد.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية، وبحوزة أحدهما ما بدا أنه بندقية آلية، في إحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

لفظت الطفلة حور أيمن، أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، بعد 16 ساعة من إنقاذها من أسفل أنقاض 3 عقارات حدائق القبة المنهارة، ويواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقارات، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على مرتكبي جريمة قتل الطبيب سعيد رضوان، استشاري المخ والأعصاب، الذي عُثر على جثته داخل شقته بشارع النادي بدائرة قسم أول طنطا، مكبل اليدين ومكمم الفم، في واقعة أثارت الرأي العام بالمحافظة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج جثمان الشاب ضياء غالي، طليق البلوجر لولا فاني، من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، بعد مرور 30 ساعة بحث تحت الركام، وسط استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب جراج قتل عاملا لديه بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلاف على ارتداء الحذاء بـمنطقة منشأة ناصر.

لقي أفراد أسرة مكونة من 3 أشخاص مصرعهم، دهستهم سيارة يقودها شاب بسرعة جنونية أعلى محور المشير بمدينة نصر، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برياسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، بمعاقية المتهم " م.ع.م"، ابن كبير مشجعي نادي الاتحاد، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حقيقة ادعاء شخص إقدامه على التخلص من حياته بالتجمع الأول.

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل الدعوى المقامة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر عليها، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

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