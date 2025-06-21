النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

تحقق نيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، في البلاغ المقدم من حسام حسن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد زوجته “د. آ”، وذلك عقب خلاف علي إيجار فيلا بمنطقة الكنج مريوط عقودها مكتوبة باسم الزوجين والأولاد.

وتجري النيابة تحقيقاتها مع “د. آ”، وقامت هي الأخري باتهام مدرب المنتخب الوطني باستئجار بلطجية والتعدي عليها ليلا داخل الفيلا، قبل أن يتسلمها المستأجر وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين ووجود أحد المعتدين في النيابة.

ولا تزال النيابة تجري تحقيقاتها مع كل الأطراف في ظل غياب حسام حسن مدرب المنتخب الوطني وتواجد أحد الأشخاص تتهمه زوجة المدرب بأنه البلطجي الذي جري إرساله.

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