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رياضة

إمام عاشور: تصالحت مع حسام حسن وانتظروا انضمامي للمنتخب وهذه طبيعة علاقتي بـ شيكابالا

إمام عاشور وشيكابالا،
إمام عاشور وشيكابالا، فيتو

الأهلي، قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، وأن علاقته بحسام حسن المدير الفني للفراعنة الآن جيدة ولا يوجد ما يعكر صفوها.

وأوضح إمام عاشور في حوار لقناة "أون سبورت، أن الانضمام لقائمة منتخب مصر بات حلما مشروعا، وأن الفترة المقبلة قد تشهد انضمامه للفراعنة.

وأكمل: “لا توجد أزمات بيني وبين حسام حسن، والإعلام كان سببا في تضخيم الأمور”.

وتابعت: "صالحت حسام حسن وتحدثت معه، وشرف لأي لاعب أن يتواجد في منتخب مصر، وكان حلم من أحلامي أن أتدرب تحت قيادة حسام حسن لأنه لاعب صاحب تاريخ، وكان دائما ما يتحدث معي، وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

وعن الخلاف مع المدرب، أوضح: "اللاعب هو الخاسر الوحيد لو دخل في خلافات مع المدير الفني، لأن المدرب يعلم ما هو عقابك، وفي تفكيري الاستثمار في العقارات في الفترة القادمة، وأنوي دخول السوق رويدا رويدا".

وعن علاقته بمحمود عبد الرازق “شيكابالا” قال: "مفيش أي حاجة خالص بيني وبينه لا حلوة ولا وحشة، واتكلمنا في ماتش السوبر وقلبه أبيض".

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي إمام عاشور النادي الأهلي منتخب مصر حسام حسن

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