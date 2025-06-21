كشف حقيقة ادعاء شخص إقدامه على التخلص من حياته بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حقيقة ادعاء شخص إقدامه على التخلص من حياته بالتجمع الأول.



تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا بقيام شقيقه فرد أمن إدارى بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ببث منشور عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إقدامه على الانتحار، ولدى محاولة الاتصال به تبين غلق هاتفه المحمول.

وتمكن رجال الشرطة من التوصل بمقر عمله، وبمواجهته قرر بقيامه بكتابة المنشور ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى وغلق هاتفه المحمول لقيام شقيقه ببيع منزل العائلة بمحافظة المنيا دون علمه وعدم تسليمه حصته المالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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