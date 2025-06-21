السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جريمة تهز طنطا، العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب شهير مكبل اليدين ومكمم الفم داخل شقته

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تشهد مدينة طنطا حالة من الغموض والقلق، عقب العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب، يبلغ من العمر 75 عامًا، مكبل الأيدي ومكمم الفم داخل شقته الكائنة بشارع النادي بدائرة قسم أول طنطا، في واقعة تُرجح التحريات الأولية وجود شبهة جنائية حولها.

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

أوقاف الغربية تطلق قافلة دعوية كبرى بكفر الزيات (صور)

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث روائح كريهة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال إلى محل البلاغ، عثرت قوة من المباحث الجنائية على جثة الطبيب في حالة تحلل جزئي، ووجود آثار لتكبيل بالأيدي والفم.

على الفور، تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وانتقل فريق من رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبدأت الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار، بالتوازي مع سماع أقوال الجيران وشهود العيان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة بدقة، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة.

ولا تزال جهود البحث والتحقيق مستمرة، وسط حالة من الترقب لمعرفة دوافع الجريمة وهوية مرتكبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

أوقاف الغربية تطلق قافلة دعوية كبرى بكفر الزيات (صور)

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

حريق هائل يلتهم محل أحذية في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

إنقاذ والدة الطالب يوسف والبحث عن طليق اليوتيوبر لولا فاني أسفل أنقاض حدائق القبة (صور)

الإعلام الإيراني: هناك مفاجأة كبرى لا تغمضوا أعينكم

5 وفيات و12 ناجيا، تفاصيل جهود رفع أنقاض حدائق القبة حتى الآن (صور)

تل أبيب تحترق، صواريخ إيرانية تضرب قلب إسرائيل بعد اختراقها منظومة الدفاع الجوي (فيديو)

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيل الإرهابي على قم استهدف شقة سكنية بمنطقة "سالارية"

جريمة تهز طنطا، العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب شهير مكبل اليدين ومكمم الفم داخل شقته

الترجي يحقق أول فوز عربي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهداف وسط إسرائيل ومطار بن جوريون بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة