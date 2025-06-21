جريمة تهز طنطا، العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب شهير مكبل اليدين ومكمم الفم داخل شقته

تشهد مدينة طنطا حالة من الغموض والقلق، عقب العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب، يبلغ من العمر 75 عامًا، مكبل الأيدي ومكمم الفم داخل شقته الكائنة بشارع النادي بدائرة قسم أول طنطا، في واقعة تُرجح التحريات الأولية وجود شبهة جنائية حولها.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث روائح كريهة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال إلى محل البلاغ، عثرت قوة من المباحث الجنائية على جثة الطبيب في حالة تحلل جزئي، ووجود آثار لتكبيل بالأيدي والفم.

على الفور، تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وانتقل فريق من رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبدأت الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار، بالتوازي مع سماع أقوال الجيران وشهود العيان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة بدقة، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة.

ولا تزال جهود البحث والتحقيق مستمرة، وسط حالة من الترقب لمعرفة دوافع الجريمة وهوية مرتكبيها.

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