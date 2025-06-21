السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

البلوجر لولا فاني،
البلوجر لولا فاني، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج جثمان الشاب ضياء غالي، طليق البلوجر لولا فاني، من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، بعد مرور 30 ساعة بحث تحت الركام، وسط استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن 4 أشخاص مفقودين تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

وكشف مصدر أمنى، عن ارتفاع أعداد وفيات انهيار عقارات حدائق القبة المنهارة إلى 8 أشخاص حتى الآن، وتم نقلهم جميعا الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 وشهد محيط أنقاض العقارات الثلاثة المنهارة بحدائق القبة، تواجد أهالي ضحايا، حيث ينتظرون خروج زوجة الضحية على محمود، وطليق البلوجر لولا فاني، وصاحب عربة روبابيكا وابنه الذي انهار عليهم عقار خلال مرورهم أمامه.

 

 وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

 

 

 

وصول مدير أمن القاهرة لموقع عقارات حدائق القبة

 وكان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وصل إلى موقع انهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع للإشراف المباشر على جهود فرق الإنقاذ والإغاثة.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

 

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

 

 

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

 

انهيار عقارات حدائق القبة

واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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