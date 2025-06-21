طالبنا بضم محضر السرقة، محامي حفيد نوال الدجوي يكشف كواليس جلسة الحجر

كشف أحمد فؤاد محامي عمرو الدجوي كواليس نظر جلسة الحجر المرفوعة من موكله ضد السيدة نوال الدجوي اليوم أمام محكمة القاهرة الجديدة.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوي لضم محضر السرقة، ورفعت المحكمة الجلسة وفي انتظار القرار.

ورفعت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة دعوى الحجر المقامة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي، ضد جدته، والتي يطالب فيها بالحجر عليها بدعوى عدم قدرتها على إدارة أموالها بسبب حالتها الصحية، للقرار، فيما طالب الدفاع بالتأجيل لضم محضر السرقة.

كانت النيابة العامة أسدلت الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

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