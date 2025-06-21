حزن البلوجر لولا أثناء البحث عن جثمان طليقها أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو وصور)

ما زالت جهود البحث عن ضحايا تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة مستمرة لليوم الثاني على يد قوات الحماية المدنية.

وينتظر الأهالي انتشال آخر ضحيتين تحت الأنقاض، “ضياء” طليق اليوتيوبر "لولا فاني"، وعلي محمود حيث تستمر عمليات البحث عنهما تحت أنقاض عقارات حدائق القبة التي سقطت صباح أمس الجمعة.

ورصدت عدسة فيتو علامات الحزن التي سيطرت على البلوجر لولا فاني خلال تواجدها مع أهالي الضحايا، أثناء إجراء قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن المفقودين تحت أنقاض العقارات المنهارة في حدائق القبة.

وارتفع عدد ضحايا انهيارات عقارات القبة الي 6 وفيات، بينما وصل عدد المصابين إلى 14 مصابًا بينهم حالات غادرت المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة صباح أمس الجمعة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

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