السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي أفراد أسرة مكونة من 3 أشخاص مصرعهم، دهستهم سيارة يقودها شاب بسرعة جنونية أعلى محور المشير بمدينة نصر، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث مرورى أعلى محور المشير

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور المشير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين دهس سيارة لأفراد أسرة كاملة مكونة من 3 أشخاص، وهم " محام، 62 سنة، ونجلته ربة منزل 34 سنة، وحفيدته 4 سنوات، أعلى محور المشير بمدينة نصر، وترك السيارة وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

ورفع رجال المرور  آثار الحادث وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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