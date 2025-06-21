السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثاني للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الرياضة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – احمى– احترم)  بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضور الدكتوروزير الشباب والرياضة وقيادات وزارتى الداخلية والشباب والرياضة ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وبحضور عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وكلية الشرطة، وهذا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز التعاون وتناول الخبرات مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة.
 

 

أُفتتحت فعاليات الملتقى بكلمة اللواء مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية، واهتمامه بفعاليات الملتقى، مؤكدًا حرص الوزارة على مد أواصر وجسور التعاون مع مختلف الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة، لتبادل الخبرات العملية والعلمية لإكساب شباب الغد المهارات والأساليب العلمية المتطورة.

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ومن جانبه أكد الدكتور وزير الشباب والرياضة خلال كلمته على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين باعتبارها رسالة سامية مشيدًا بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطنى الفاعل الذى قدموه لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد. 

وأكد على أهمية مواكبة الشباب للتحول الرقمى وعدم الانسياق وراء الشائعات الإلكترونية، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، بإتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

وتناول الملتقى عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها ( جهود الحكومة المصرية فى مواجهة مخاطر التحول الرقمى وتعزيز المواطنة الرقمية - دور وزارة الداخلية فى "مواجهة العنف الرقمى - تحقيق الأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية  - تحقيق المواطنة الرقمية).

وعقب إنتهاء فعاليات الملتقى تم اصطحاب المشاركين بالملتقى لجولة تفقدية بكيانات الأكاديمية للتعرف على دورها فى إعداد ضابط شرطة عصرى قادر على مجابهة التحديات الأمنية.

ومن جانبهم وجه الوفد الزائر الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة لحسن الإستقبال والتنظيم لفاعليات الملتقى وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مؤهل لأداء رسالته بكفاءة وإقتدار.

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