السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب ارتداء حذاءه، القبض على صاحب جراج بتهمة قتل عامل في منشأة ناصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب جراج قتل عاملا لديه بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلاف على ارتداء الحذاء بـمنطقة منشأة ناصر.

 

العثور على جثة عامل داخل جراج بمنشأة ناصر 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة عامل داخل جراج بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة عامل بها عدة طعنات متفرقة وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب الجراج بسبب ارتداء المجنى عليه حذاء المتهم دون إذنه فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد عدة طعنات للمجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جراج بمنشأة ناصر منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر منطقة منشأة ناصر

مواد متعلقة

تجديد حبس جامع قمامة بتهمة قتل زميله للاستعانة بدمائه في فتح مقبرة بالمرج

المشدد 7 سنوات لـ فني تكييف وأمين مخزن بتهمة قتل شخص بالقليوبية

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول حريق عقار منشأة ناصر

الأكثر قراءة

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

دراسة برلمانية توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

رسالة قوية من علاء مبارك بعد الهروب الجماعي للإسرائيليين من تل أبيب (فيديو)

خدمات

المزيد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية