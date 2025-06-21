السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

صمدت تحت الأنقاض ورحلت بعد 16 ساعة من إنقاذها، وفاة الطفلة حور متأثرة بإصابتها في انهيار عقارات حدائق القبة

عقارات حدائق القبة
عقارات حدائق القبة المنهارة

لفظت الطفلة حور أيمن، أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، بعد 16 ساعة من إنقاذها من أسفل أنقاض 3 عقارات حدائق القبة المنهارة، ويواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقارات، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في استخراج طفلة (حور - 6 سنوات) من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، وذلك بعد أكثر من 8 ساعات من أعمال البحث عن الضحايا، وبمجرد خروجها، تم نقلها مباشرة إلى سيارة الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ورصدت عدسة “فيتو” لحظة إنقاذ الطفلة وسط تصفيق وهتافات الأهالي، في مشهد إنساني مؤثر.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا آخرين أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم الى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

وحصلت “فيتو” على أسماء عدد من ضحايا عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، كالتالي.

أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة

والمصابون هم: يونس كريم أحمد 3 سنوات، مصاب باختناق، ليلى أحمد عبد العال مصابة باختناق، نوني عباس علي إسماعيل 62 سنة، مصاب باختناق، وسيدة محمد السيد، 60 سنة، مصابة باختناق، وأحمد محمد الليثي، 50 سنة، مصاب باختناق من الدفاع المدني، ومحمد المرشدي محمد 40 سنة، مصاب باختناق من وحدة الحماية المدنية، ووفاة كريم أحمد عبد الحميد، ويبلغ 34 سنة، ووفاة آخر.

 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في استخراج جثتين و13 ناجيًا من أسفل أحد عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقل الناجين إلى المستشفى.

انهيار عقارات حدائق القبة
انهيار عقارات حدائق القبة

وصول مدير أمن القاهرة لموقع عقارات حدائق القبة

وكان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وصل إلى موقع انهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع للإشراف المباشر على جهود فرق الإنقاذ والإغاثة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

انهيار عقارات حدائق القبة
انهيار عقارات حدائق القبة

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

 

 

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

انهيار عقارات حدائق القبة
انهيار عقارات حدائق القبة

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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