انتظام حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوي بعد تصادم سيارة بالرصيف ووقوع إصابات

تمكنت قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية أعلى محور المشير طنطاوي بدائرة قسم شرطة أول التجمع، بعدما تسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، لزحام مروري وإصابة 12 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة ورفع آثار الحادث عبر أوناش الإدارة، وانتظام حركة سير المركبات بالطريق.

ويواصل فريق من رجال مباحث القاهرة جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، للوقوف على أسباب الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على محور المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، وتحركت على الفور قوة من الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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