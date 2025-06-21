حبس نجل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برياسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، بمعاقية المتهم " م.ع.م"، ابن كبير مشجعي نادي الاتحاد، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس والمستشار محمد حسن قاسم والمستشار بسام محمود على، وسكرتير المحكمة مصطفى قاسم

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3619 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال مرور الأمني بدائرة قسم شرطة العطارين، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم " من.ع.م" عامل قادما في مواجهته وما أن فطن إليه حتى بدت عليه علامات الارتباك وتردد في سيرة محاولا الفرار، فاستوقفه وتبين أنه لا يحمل بطاقة تحقيق شخصية، وبالكشف تبين أنه محكمة عليه في القضية رقم 11907 لسنة 2024 جنايات باب شرقي، وبتفتيشه عثر على لفافة تحوي علي قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة المواد المخدرة،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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