السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

ضبط سيدة ونجلها سرقا 2 مليون جنيه من داخل ورشة بالجمالية

ضبط سيدة ونجلها سرقا
ضبط سيدة ونجلها سرقا 2 مليون جنيه من داخل ورشة بالجمالية

 ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة ونجلها سرقا 2 مليون جنيه من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات، ونجلها لقيامهما بسرقة مبلغ مالى " 2 مليون جنيه" من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما حقيبة بداخلها المبلغ المالى المستولى عليه.
كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلل"  وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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 وتمكن رجال المباحث من ضبط  عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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