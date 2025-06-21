متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على مرتكبي جريمة قتل الطبيب سعيد رضوان، استشاري المخ والأعصاب، الذي عُثر على جثته داخل شقته بشارع النادي بدائرة قسم أول طنطا، مكبل اليدين ومكمم الفم، في واقعة أثارت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم أول طنطا بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وبالانتقال إلى المكان، عثرت قوة من المباحث على جثة الطبيب البالغ من العمر 75 عامًا، في حالة تحلل جزئي، وبدت على الجثمان آثار تكبيل وتكميم، ما رجّح وجود شبهة جنائية.

وبقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث القسم، تم تشكيل فريق بحث موسع، وبفحص كاميرات المراقبة ومراجعة أقوال الجيران، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة تعمل كمتسولة كانت تتردد على الطبيب بحجة تقديم المساعدة له، وزوجها الذي يعمل عامل محارة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة وزوجها قررا التخلص من الطبيب وسرقته، حيث قاما بشلّ حركته وتكبيله، ثم سرقا مبلغ 5000 جنيه وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار، تاركين إياه جثة هامدة داخل شقته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، حيث أقرّا بجريمتهما تفصيليًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجامعة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القضية.

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