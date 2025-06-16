إحالة أوراق تاجر فاكهة متهم بقتل شخص بالقليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما، حيث قام بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

محكمة جنايات بنها تحيل شخصا للمفتي

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.



أحالت النيابة العامة المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، في القضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، لأنه في 28/ 12/ 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.

استطرد أمر الإحالة بالقليوبية، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعًا فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى سترًا لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بجنايات بنها، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجه حيلة بزعم رد مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعًا الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم امر الإحالة ان المتهم، أنه أحرز أداة "قطعة من القماش"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

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