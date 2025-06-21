السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

ضبط شخصين ظهرا بصورة متداولة يحملان بندقية آلية وهمية بالجيزة

ضبط شخصين،فيتو
ضبط شخصين،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية، وبحوزة أحدهما ما بدا أنه بندقية آلية، في إحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

وعقب الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما يقيمان بمحافظة الجيزة.

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وبمواجهتهما، أقرا بأن الصورة المتداولة تم التقاطها أثناء استقلالهما الدراجة النارية، وأن السلاح الظاهر بحوزة أحدهما بندقية بلاستيكية "لعبة"، كان قد اشتراها كهدية لنجل شقيقه.

وقد أرشد أحد المتهمين عن مكان إخفاء البندقية البلاستيكية، وتم ضبطها بالفعل، وتُبين أنها غير حقيقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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