أخبار الحوادث اليوم، مقتل عنصرين إجراميين وضبط آخرين في مواجهات مع الأمن، ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار السيدة زينب إلى 8 وفيات، أب ينهي حياة ابنه في حدائق القبة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار العقار السكني بمنطقة السيدة زينب إلى 8 متوفين، بعد أن نجحت قوات الإنقاذ البرى في انتشال جثتين جديدتين من أسفل الأنقاض، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين، ومشاركة مكثفة من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالغربية، الى استغاثة مُسن غير قادر على الحركة ونقله من مسكنه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على إدارة 3 حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روجوا خلالها لادعاءات كاذبة بقدرتهم على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سوداني الجنسية لاتهامه في واقعة طعن زوجته وابنته بسلاح أبيض "سكين“، إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب حيث لفظت زوجته أنفاسها متأثرة بإصابتها.

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي”.

رصدت عدسة فيتو لحظة استخراج جثة ضحية من تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار .

قررت محكمة النقض تأجيل الطـعن المقدّم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 19 يوليو المقبل.

أجلت محكمة جنح ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم، محاكمة المتهمين الخمسة في القضية رقم 11433 لسنة 2025 جنح المنتزه، المعروفة إعلاميا بـ"سفاح المعمورة"، وذلك لجلسة يوم 30 يوليو للنطق بالحكم.

أصيب 12 شخصًا في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

أدلى أب متهم بقتل ابنه بسبب خلافات أسرية حول المساعدة في مصروف البيت باعترافات تفصيلية أمام نيابة حدائق القبة.

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