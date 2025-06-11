حملات تفتيش مفاجئة على المستشفيات والمديريات والوحدات المحلية بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن حملات التفتيش المفاجئ مستمرة على المستشفيات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري، والعمل على تذليل العقبات لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف مديرية التنظيم والإدارة، برئاسة أبو الحمد محمود محمد، مدير المديرية بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على عدد من المستشفيات شملت مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أسيوط العام (الشاملة)، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الحميات، ومستشفى الشغبة وذلك بمشاركة كل من أبو زيد سيد أبو زيد، وأحمد سيد محمد، وعلي جابر علي المفتشين بالمديرية.

وتم خلال حملة محافظة أسيوط رصد مدى التزام الأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية بالانضباط في أداء مهامهم، إلى جانب تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

حملات تفتيشية على الوحدات المحلية بأسيوط

كما تم المرور على عدد من المديريات الخدمية والوحدات المحلية بأسيوط ومنهم، مديرية العمل، ومديرية الطرق والنقل، ومديرية الإسكان والمرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، والوحدة المحلية لحي غرب، والوحدة المحلية لحي شرق لمتابعة انضباط العاملين في أداء عملهم والخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تلك الحملات لضمان تحسين مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، ومحاسبة أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية بما يحقق الصالح العام.

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