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حوادث

مقتل 2 من العناصر الإجرامية وضبط آخرين خلال اشتباكات مع قوات الشرطة

مقتل 2 من العناصر
مقتل 2 من العناصر الإجرامية، فيتو

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

كما لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا.

   

محاولة جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم: (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.  

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بالمنيا - سبق اتهامهما في جنايات "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص")، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 653 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس" – قرابة ألف قرص مخدر – 49 قطعة سلاح ناري، عبارة عن: “3 بنادق آلية، 25 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 4 طبنجات”).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (50) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

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