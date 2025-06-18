الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل طعن عمر زهران على حكم حبسه بقضية مجوهرات شاليمار لـ 19 يوليو

المخرج عمر زهران،
المخرج عمر زهران، فيتو

قررت محكمة النقض تأجيل الطـعن المقدّم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 19 يوليو المقبل.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به شاليمار الشربتلي في مايو 2023، أفادت فيه بتعرض شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة للسرقة، مشيرة إلى فقدان مشغولات ذهبية وساعات ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وزميله تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المنقولات أثناء قيام المتهم بأداء خدمة عامة في العقار محل الواقعة. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى التعويض المدني، قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم أمام النقض.

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النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية شاليمار الشربتلى عمر زهران محكمة جنح مستأنف الجيزة

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