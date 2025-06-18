الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أب متهم بقتل ابنه في حدائق القبة: "كنت بهدده والسلاح طول"

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى أب متهم بقتل ابنه بسبب خلافات أسرية حول المساعدة في مصروف البيت باعترافات تفصيلية أمام نيابة حدائق القبة

وقال المتهم باكيا: "مكنش قصدي ده حتة مني.. السلاح طول"، مشيرا إلى أنه طلب من ابنه النزول إلى العمل والمساعدة في مصروف المنزل فنشبت بينهما مشادة والتي سرعان ما استعرت فاستل سكينا وطعنه في بطنه قاصدا تهديده دون أن يقصد قتله.

وأضاف أنه فور إصابة ابنه حمله مسرعا إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه توفي عقب دخوله إليها بعد عدة أيام.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في منتصف العقد الثالث من العمر ولقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة بمنطقة البطن.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شاب مصابا بجرح طعني وتوفي عقب دخوله المستشفى بعدة أيام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى واستجوبت أهل المتوفي.

وقال أهل المتوفي: “إن مشاجرة نشبت بين ابنهم ووالده بسبب خلافات أسرية حول مساعدته ماليا في مصروف المنزل، تعدي فيها الأول على الأخير الذي قام بدوره بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه”.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حبس سوداني متهم بقتل زوجته الأمريكية طعنا بالسكين في الرحاب

المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية

المؤبد لسائق توك توك متهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

إيران تعلن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لتصنيعها بطهران وأصفهان وألبرز

انخفاض جديد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ لورق العنب والبامية وانخفاض جديد في الليمون

بدء تشغيل أول قطار من صفقة تطوير الخط الأول للمترو (صور)

إذاعة الاحتلال: إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي على إسرائيل

مونديال الأندية، حارس صن داونز بطل حدث تاريخي في كرة القدم

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى ارتباط القول بالعمل الصالح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية