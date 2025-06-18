أب متهم بقتل ابنه في حدائق القبة: "كنت بهدده والسلاح طول"

أدلى أب متهم بقتل ابنه بسبب خلافات أسرية حول المساعدة في مصروف البيت باعترافات تفصيلية أمام نيابة حدائق القبة.

وقال المتهم باكيا: "مكنش قصدي ده حتة مني.. السلاح طول"، مشيرا إلى أنه طلب من ابنه النزول إلى العمل والمساعدة في مصروف المنزل فنشبت بينهما مشادة والتي سرعان ما استعرت فاستل سكينا وطعنه في بطنه قاصدا تهديده دون أن يقصد قتله.

وأضاف أنه فور إصابة ابنه حمله مسرعا إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه توفي عقب دخوله إليها بعد عدة أيام.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في منتصف العقد الثالث من العمر ولقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة بمنطقة البطن.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شاب مصابا بجرح طعني وتوفي عقب دخوله المستشفى بعدة أيام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى واستجوبت أهل المتوفي.

وقال أهل المتوفي: “إن مشاجرة نشبت بين ابنهم ووالده بسبب خلافات أسرية حول مساعدته ماليا في مصروف المنزل، تعدي فيها الأول على الأخير الذي قام بدوره بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه”.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.