الإثنين 16 يونيو 2025
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حوادث

حبس تاجر مخدرات متهم بغسل أموال بـ 130 مليون جنيه

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصر إجرامي شديد الخطورة بتهمة غسل أموال قُدرت بـ130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، قام بغسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء طابع قانوني زائف عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.

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