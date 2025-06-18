الداخلية تستجيب لاستغاثة مسن ومساعدته لنقله إلى المستشفى بالغربية

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالغربية، الى استغاثة مُسن غير قادر على الحركة ونقله من مسكنه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.



الداخلية تستجيب لـ استغاثة مسن ومساعدته لنقله الى المستشفى بالغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بطلب المساعدة فى نقل (أحد الأشخاص "مسن" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج لعدم قدرته على الحركة.

استغاثة مسن ومساعدته لنقله الى المستشفى بالغربية

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية لمحل البلاغ، وتم المساعدة فى إنزال المذكور من مسكنه ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ولاقى ذلك استحسان المواطن المذكور وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.

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