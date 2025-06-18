القبض على بائع تحرش بفتاتين داخل أتوبيس بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع، لاتهامه بالتحرش بفتاتين داخل أتوبيس نقل جماعي بطريقة مسيئة، أثناء تواجده بمنطقة الطالبية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة الجيزة بلاغًا من مواطنين، أفادوا بقيام أحد الركاب بالتحرش بفتاتين داخل أتوبيس نقل جماعي، بطريقة غير لائقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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