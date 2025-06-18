الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

ضبط متهمين روجوا لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

تسريب امتحانات، فيتو
تسريب امتحانات، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على إدارة 3 حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روجوا خلالها لادعاءات كاذبة بقدرتهم على  تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال خداع الطلاب وأولياء الأمور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار  النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن حالات الغش

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وأكدت ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

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