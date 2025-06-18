ترقب أهالي السيدة زينب أثناء انتشال جثث ضحايا العقار المنهار (فيديو وصور)

وقف أهالي السيدة زينب في حالة من الترقب والقلق الشديد في انتظار انتشال جثث ضحايا عقار السيدة زينب المنهار والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حتى الآن بينما لا يزال البحث عن عالقين أو ضحايا أسفله مستمرا.

الشهود: شقة بالطابق الأول وراء انهيار العقار

العقار المنهار يقع في منطقة السيدة زينب بالقاهرة ويقطنه عدد من الأسر، وفور الابلاغ بانهياره هرولت قوات الحماية المدنية إليه لإنقاذ ساكنيه وإزالة آثار الهدم، واستمعت إلى أقوال شهود العيان الذين قالوا إنه تم فصل الكهرباء عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال إزالة الهدم ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا وتجنبا لحدوث حرائق نتيجة تسرب الغاز.



وأضاف الشهود: “منذ فترة حدث للعمارة هبوط في الأساسات نتيجة أعمال تشطيبات في الطابق الاول، وباستدعاء مسئولي الحي شددوا علي ضرورة إجراء ترميم للعقار".

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