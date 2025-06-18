الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي (صور)

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي”.

انتقل الفريق إلى المركز، حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

 


وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين الفريق مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها- ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

أماكن إعداد الطعام ومدى صلاحية الأغذية 

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

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النائب العام المستشار محمد شوقي مراكز الاصلاح والتأهيل النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي

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