تفاصيل مناظرة جثة ضحية والده في حدائق القبة

كشفت مناظرة نيابة حدائق القبة لجثة شاب لقي مصرعه على يد والده طعنا بسلاح أبيض بدائرة القسم بسبب خلافات أسرية، أن الجثة لذكر في منتصف العقد الثالث من العمر ولقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة بمنطقة البطن

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شاب مصابا بجرح طعني وتوفي عقب دخوله المستشفى بعدة أيام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى واستجوبت أهل المتوفي.



وقال أهل المتوفي: إن مشاجرة نشبت بين ابنهم ووالده بسبب خلافات أسرية حول مساعدته ماليا في مصروف المنزل، تعدي فيها الأول على الأخير الذي قام بدوره بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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